У Зеленского сказали, зачем в ОП писали заявления на увольнение

По словам замглавы ОП Юрия Костюка, заявления на увольнение сотрудники офиса писали, чтобы предотвратить возможные информационные атаки на президента Владимира Зеленского. Костюк рассказал об этом в интервью Hromadske.
Костюк отметил, что почти у всех ключевых сотрудников ОП - его главы, заместителей главы, советников президента, - "тесные, дружеские, товарищеские давние отношения" с Зеленским. В ОП уверены, что политические оппоненты Зеленского могут начать информационные кампании с целью ухудшить его имидж.
"Мы хотели этими заявлениями показать одно: что президента не держат наши тесные отношения в прошлой жизни", - заявил Костюк.
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