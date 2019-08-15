У Зеленского сказали, зачем в ОП писали заявления на увольнение

Юрий Костюк (Фото: Yuriy Kostyuk/Facebook)

По словам замглавы ОП Юрия Костюка, заявления на увольнение сотрудники офиса писали, чтобы предотвратить возможные информационные атаки на президента Владимира Зеленского. Костюк рассказал об этом в интервью Hromadske.

Костюк отметил, что почти у всех ключевых сотрудников ОП - его главы, заместителей главы, советников президента, - "тесные, дружеские, товарищеские давние отношения" с Зеленским. В ОП уверены, что политические оппоненты Зеленского могут начать информационные кампании с целью ухудшить его имидж.

"Мы хотели этими заявлениями показать одно: что президента не держат наши тесные отношения в прошлой жизни", - заявил Костюк.

1 августа в СМИ появились сообщения о том, что глава ОП Андрей Богдан подал заявление об отставке.

Вечером того же дня стало известно, что фотография странного заявления получена из ОП.

На следующий день Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление, но сообщил, что оно не подписано. Также Зеленский рассказал, что подобные заявления написала вся его команда.

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