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У Зеленского сказали, зачем в ОП писали заявления на увольнение

У Зеленского сказали, зачем в ОП писали заявления на увольнение - Фото
Юрий Костюк (Фото: Yuriy Kostyuk/Facebook)
15.08.2019, 16:44

Дружеские отношения президента с ключевыми сотрудниками ОП могли стать причиной информационных атак

По словам замглавы ОП Юрия Костюка, заявления на увольнение сотрудники офиса писали, чтобы предотвратить возможные информационные атаки на президента Владимира Зеленского. Костюк рассказал об этом в интервью Hromadske.

Костюк отметил, что почти у всех ключевых сотрудников ОП - его главы, заместителей главы, советников президента, - "тесные, дружеские, товарищеские давние отношения" с Зеленским. В ОП уверены, что политические оппоненты Зеленского могут начать информационные кампании с целью ухудшить его имидж.

"Мы хотели этими заявлениями показать одно: что президента не держат наши тесные отношения в прошлой жизни", - заявил Костюк.

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