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11.07.2019, 13:48

Хомчак о проходе кораблей ВМС в Керченском проливе: Планируем

Хомчак о проходе кораблей ВМС в Керченском проливе: Планируем - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)

Начальник Генштаба прокомментировал вероятность проходов украинских кораблей через Керченский пролив

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что в дальнейшем Военно-морские Силы Украины будут планировать новые проходы через Керченский пролив. Об этом он сказал в интервью Новинарні.

Отвечая на вопрос, планируются новые проходы кораблей ВМСУ через Керченский пролив, Хомчак сказал: "Именно в эту секунду - нет. А вообще - конечно, планируем. Потому Керченский пролив - наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем".

Точную дату пока Хомчак не назвал.

По его словам, сейчас идет работа над тем, как Вооруженные силы должны быть укомплектованы, обучены и обеспечены.

"В новой программе мы это все покажем, общественность сможет с ней ознакомиться. Но флот - это не только корабли. Это и кадры, и база, и социальные гарантии. Сейчас идет ремонт и строительство штаба Военно-морских сил в Одессе. Дай Бог, чтобы до конца этого года мы завершили его, чтобы наш флот имел свой штаб", - уточнил Хомчак.

9 июля в резолюции ОБСЕ украинских моряков, захваченных Россией в 2018 году, назвали военнопленными

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Теги: вмс, керченский пролив, корабли, руслан хомчак, проходы
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