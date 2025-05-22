Убийство Портнова. Посольство Украины в Испании контролирует расследование

Место происшествия (Фото: ЕРА/Borja Sanchez-Trillo)

Посольство Украины в Испании поддерживает связь с местными правоохранителями по делу об убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле дипучреждения", – говорится в заявлении.

Посольство Украины в Испании сообщило, что по состоянию на 22 мая подозреваемые в убийстве Портнова еще не задержаны.