Убийство Портнова. Посольство Украины в Испании контролирует расследование
Посольство Украины в Испании поддерживает связь с местными правоохранителями по делу об убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
"Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле дипучреждения", – говорится в заявлении.
Посольство Украины в Испании сообщило, что по состоянию на 22 мая подозреваемые в убийстве Портнова еще не задержаны.
- 21 мая 2025 года испанские медиа сообщили, что в элитном районе Мадрида застрелили Портнова. Три из пяти выстрелов стали для него смертельными.
- Вероятный убийца был одет в синий спортивный костюм и имел сумку на поясе, о чем очевидцы рассказали испанской телекомпании ABC. Вероятно, у него был один или два сообщника – вблизи места преступления видели мужчин на мотоцикле.