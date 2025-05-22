Убивство Портнова. Посольство України в Іспанії контролює розслідування

Місце події (Фото: ЕРА/Borja Sanchez-Trillo)

Посольство України в Іспанії підтримує зв'язок із місцевими правоохоронцями у справі про вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

"Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами й очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови", – йдеться у заяві.

Посольство України в Іспанії повідомило, що станом на 22 травня підозрюваних у вбивстві Портнова ще не затримано.