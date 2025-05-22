Убивство Портнова. Посольство України в Іспанії контролює розслідування
Посольство України в Іспанії підтримує зв'язок із місцевими правоохоронцями у справі про вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.
"Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами й очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови", – йдеться у заяві.
Посольство України в Іспанії повідомило, що станом на 22 травня підозрюваних у вбивстві Портнова ще не затримано.
- 21 травня 2025 року іспанські медіа повідомили, що в елітному районі Мадрида застрелили Портнова. Три з п'яти пострілів стали для нього смертельними.
- Ймовірний убивця був одягнений у синій спортивний костюм і мав сумку на поясі, про що очевидці розповіли іспанській телекомпанії ABC. Імовірно, у нього був один або двоє спільників – поблизу місця злочину бачили чоловіків на мотоциклі.