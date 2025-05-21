Медіа розповіли, як сталося убивство Портнова, та описали ймовірного стрільця

Портнова застрелили біля школи. Діти бачили тіло біля школи до того, як його накрили простирадлом, пише El Pais з посиланням на очевидців

Тіло Андрія Портнова (Фото: ЕРА / Borja Sanchez-Trillo)

Три з п'яти пострілів у колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова стали смертельними. Ймовірний вбивця був одягнений у синій спортивний костюм і мав сумку на поясі, про що очевидці розповіли іспанській телекомпанії ABC.

За словами свідків, після скоєння злочину потенційний убивця попрямував у бік лісу. Ймовірно, у нього був один або двоє спільників – поблизу місця злочину бачили чоловіків на мотоциклі.

Як повідомили джерела, обізнані зі справою, Портнов мешкав неподалік – у районі Ла-Моралеха. Його доньки 10 та 12 років не постраждали, адже на момент інциденту вже перебували в школі, зазначають журналісти.

Одна з матерів учнів розповіла El Mundo, що багато дітей побачили тіло біля школи до того, як його накрили простирадлом і встановили захисні ширми. Свідки згадують, що на початку подумали, ніби хтось кидає петарди – настільки несподівано пролунали постріли.

"Але згодом ми почули крики, спустилися подивитися й зрозуміли, що це була стрілянина", – сказав один з очевидців.

За інформацією El Pais, о 14:34 тіло Портнова ще залишалося на землі, приблизно за 50 метрів від шкільного входу. Воно лежало поруч з автомобілем, де працювали судмедексперти. Перед смертю українець відкрив багажник і, ймовірно, щось там шукав.