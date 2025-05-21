Медіа розповіли, як сталося убивство Портнова, та описали ймовірного стрільця
Три з п'яти пострілів у колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова стали смертельними. Ймовірний вбивця був одягнений у синій спортивний костюм і мав сумку на поясі, про що очевидці розповіли іспанській телекомпанії ABC.
За словами свідків, після скоєння злочину потенційний убивця попрямував у бік лісу. Ймовірно, у нього був один або двоє спільників – поблизу місця злочину бачили чоловіків на мотоциклі.
Як повідомили джерела, обізнані зі справою, Портнов мешкав неподалік – у районі Ла-Моралеха. Його доньки 10 та 12 років не постраждали, адже на момент інциденту вже перебували в школі, зазначають журналісти.
Одна з матерів учнів розповіла El Mundo, що багато дітей побачили тіло біля школи до того, як його накрили простирадлом і встановили захисні ширми. Свідки згадують, що на початку подумали, ніби хтось кидає петарди – настільки несподівано пролунали постріли.
"Але згодом ми почули крики, спустилися подивитися й зрозуміли, що це була стрілянина", – сказав один з очевидців.
За інформацією El Pais, о 14:34 тіло Портнова ще залишалося на землі, приблизно за 50 метрів від шкільного входу. Воно лежало поруч з автомобілем, де працювали судмедексперти. Перед смертю українець відкрив багажник і, ймовірно, щось там шукав.
- За даними проєкту "Схеми", Портнов виїхав з України до Угорщини 3 липня 2022 року. У вересні 2022 року журналісти з'ясували, що 29-річний син Портнова Ігор ще у березні виїхав з України "за гуманітаркою" і не повернувся.
- 24 грудня 2024 року керівницею відділу розслідувань hromadske і представницею Медіаруху Ярославою Вольвач було подано петицію із закликом запровадити санкції РНБО проти Портнова. У разі відмови журналісти просили надати суспільству чітке пояснення причин такого рішення.
- Наприкінці січня Кабінет міністрів розглянув петицію та заявив, що підстав для цього кроку уряд не бачить.