Медиа рассказали, как произошло убийство Портнова, и описали предполагаемого стрелка

Портнов был застрелен возле школы. Дети видели тело возле школы до того, как его накрыли простыней, пишет El Pais со ссылкой на очевидцев

Тело Андрея Портнова (Фото: ЕРА / Borja Sanchez-Trillo)

Три из пяти выстрелов в бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова стали смертельными. Вероятный убийца был одет в синий спортивный костюм и имел сумку на поясе, о чем очевидцы рассказали испанской телекомпании ABC.

По словам свидетелей, после совершения преступления потенциальный убийца направился в сторону леса. Вероятно, у него был один или два сообщника – вблизи места преступления видели мужчин на мотоцикле.

Как сообщили источники, осведомленные с делом, Портнов жил неподалеку – в районе Ла-Моралеха. Его дочери 10 и 12 лет не пострадали, ведь к моменту инцидента уже находились в школе, отмечают журналисты.

Одна из матерей учеников рассказала El Mundo, что многие дети увидели тело возле школы до того, как его накрыли простыней и установили защитные ширмы. Свидетели вспоминают, что сначала подумали, будто кто-то бросает петарды – настолько неожиданно раздались выстрелы.

"Но впоследствии мы услышали крики, спустились посмотреть и поняли, что это была стрельба", – сказал один из очевидцев.

По информации El Pais, в 14:34 тело Портнова еще оставалось на земле, примерно в 50 метрах от школьного входа. Оно лежало рядом с автомобилем, где работали судмедэксперты. Перед смертью украинец открыл багажник и, вероятно, что-то искал.