Медиа рассказали, как произошло убийство Портнова, и описали предполагаемого стрелка
Три из пяти выстрелов в бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова стали смертельными. Вероятный убийца был одет в синий спортивный костюм и имел сумку на поясе, о чем очевидцы рассказали испанской телекомпании ABC.
По словам свидетелей, после совершения преступления потенциальный убийца направился в сторону леса. Вероятно, у него был один или два сообщника – вблизи места преступления видели мужчин на мотоцикле.
Как сообщили источники, осведомленные с делом, Портнов жил неподалеку – в районе Ла-Моралеха. Его дочери 10 и 12 лет не пострадали, ведь к моменту инцидента уже находились в школе, отмечают журналисты.
Одна из матерей учеников рассказала El Mundo, что многие дети увидели тело возле школы до того, как его накрыли простыней и установили защитные ширмы. Свидетели вспоминают, что сначала подумали, будто кто-то бросает петарды – настолько неожиданно раздались выстрелы.
"Но впоследствии мы услышали крики, спустились посмотреть и поняли, что это была стрельба", – сказал один из очевидцев.
По информации El Pais, в 14:34 тело Портнова еще оставалось на земле, примерно в 50 метрах от школьного входа. Оно лежало рядом с автомобилем, где работали судмедэксперты. Перед смертью украинец открыл багажник и, вероятно, что-то искал.
- По данным проекта "Схемы", Портнов уехал из Украины в Венгрию 3 июля 2022 года. В сентябре 2022 года журналисты выяснили, что 29-летний сын Портнова Игорь еще в марте уехал из Украины "за гуманитаркой" и не вернулся.
- 24 декабря 2024 года руководителем отдела расследований hromadske и представительницей Медиадвижения Ярославой Вольвач была подана петиция с призывом ввести санкции СНБО против Портнова. В случае отказа журналисты просили предоставить обществу ясное объяснение причин такого решения.
- В конце января Кабинет министров рассмотрел петицию и заявил, что оснований для этого шага правительство не видит.