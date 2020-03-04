Убийство Гандзюк. Баканов пообещал ускорить рассмотрение дела с приездом Левина

Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Рассмотрение дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет ускорено, как только в Украину приедет задержанный в Болгарии подозреваемый Алексей Москаленко (Левин). Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов во время своего отчета Верховной Раде.

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4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой

С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.

6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

27 сентября 2019 года в СБУ заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Левина.

24 января Офис генпрокурора сообщил, что в Болгарии задержан разыскиваемый подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Алексей Москаленко (Левин).