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Убийство Гандзюк. Баканов пообещал ускорить рассмотрение дела с приездом Левина

Убийство Гандзюк. Баканов пообещал ускорить рассмотрение дела с приездом Левина - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
04.03.2020, 20:46

Глава СБУ Иван Баканов пообещал ускорить рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк, как только из Болгарии приедет подозреваемый Левин

Рассмотрение дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет ускорено, как только в Украину приедет задержанный в Болгарии подозреваемый Алексей Москаленко (Левин). Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов во время своего отчета Верховной Раде.

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  • 4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой.
  • С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.
  • 27 сентября 2019 года в СБУ заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Левина.
  • 24 января Офис генпрокурора сообщил, что в Болгарии задержан разыскиваемый подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Алексей Москаленко (Левин).
Медведева Наталия
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Иван Баканов Екатерина Гандзюк
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