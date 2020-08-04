Убийство Гандзюк. Верховный суд не позволил передать дело Мангера в Херсон
Дело Владислава Мангера и Алексея Левина будет рассматриваться в Печерском районном суда Киева
Уголовное производство против подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и подозреваемого в организации этого нападения Алексея Левина будет рассматриваться в райсуде Киева. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного суда.
Сегодня, 4 августа, коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника Мангера о направлении уголовного производства по обвинению этого чиновника и Левина в заказе и организации нападения на советницу мэра Херсона из Печерского районного суда Киева в Херсонский городской суд Херсонской области.
Как отмечается, коллегия судей ККС ВС также не удовлетворила представление председателя Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.
В ВС напоминают, что Мангер и Левин обвиняются в том, что они по предварительному сговору группой лиц организовали совершение умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшего смерть потерпевшей (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.2 ст.121 УК).
- 31 июля 2018 года херсонскую активистку Катю Гандзюк облили серной кислотой, в ноябре того же года она скончалась в больнице от ожогов.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям и организаторам убийства Гандзюк.
- 17 марта 2020 года суд взял под стражу Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку.
- 19 июня Владислав Мангер был арестован без права внесения залога как один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк.
- 28 июля обвинительный акт по Мангеру и Левину был передан в суд.
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