Убийство Гандзюк. Верховный суд не позволил передать дело Мангера в Херсон

Дело Владислава Мангера и Алексея Левина будет рассматриваться в Печерском районном суда Киева

Уголовное производство против подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и подозреваемого в организации этого нападения Алексея Левина будет рассматриваться в райсуде Киева. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного суда.

Сегодня, 4 августа, коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника Мангера о направлении уголовного производства по обвинению этого чиновника и Левина в заказе и организации нападения на советницу мэра Херсона из Печерского районного суда Киева в Херсонский городской суд Херсонской области.

Как отмечается, коллегия судей ККС ВС также не удовлетворила представление председателя Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

В ВС напоминают, что Мангер и Левин обвиняются в том, что они по предварительному сговору группой лиц организовали совершение умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшего смерть потерпевшей (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.2 ст.121 УК).

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.