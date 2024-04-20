Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили – на видео их военные
Место преступления (Фото: Нацполиция)

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины отреагировали на гибель полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области – подтвердили, что на распространенных кадрах присутствуют военные.

"На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.

В ВСУ заявили, что это невосполнимая утрата и виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание.

"Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", – добавили военные.

  • Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Еще один получил ранение.
  • Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.
  • В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, убивших полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это. Силы обороны юга заявили, что подозреваемые в совершении преступления лица уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр.
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