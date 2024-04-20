Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили – на видео их военные

В ВСУ заявили, что на видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск

Место преступления (Фото: Нацполиция)

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины отреагировали на гибель полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области – подтвердили, что на распространенных кадрах присутствуют военные.

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"На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.

В ВСУ заявили, что это невосполнимая утрата и виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание.

"Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", – добавили военные.