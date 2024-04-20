Вбивство поліціянта: Сухопутні війська підтвердили – на відео їхні військові
Сухопутні війська Збройних Сил України відреагували на загибель поліціянта Максима Зарецького на Вінниччині – підтвердили, що на поширених кадрах присутні військові.
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"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.
У ЗСУ заявили, що це непоправна втрата і винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.
"Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", – додали військові.
- Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.
- Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.
- У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це. Сили оборони півдня завили, що підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр.