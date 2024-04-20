Вбивство поліціянта: Сухопутні війська підтвердили – на відео їхні військові

У ЗСУ заявили, що на відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ

Місце злочину (Фото: Нацполіція)

Сухопутні війська Збройних Сил України відреагували на загибель поліціянта Максима Зарецького на Вінниччині – підтвердили, що на поширених кадрах присутні військові.

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"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ заявили, що це непоправна втрата і винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.

"Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", – додали військові.