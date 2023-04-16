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Убийство Россией подростков в Снигиревке. У погибших была корзина с паской и яйцами – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 13:39
Убийство Россией подростков в Снигиревке. У погибших была корзина с паской и яйцами – фото - Фото
Последствия российского обстрела Снигиревки (Фото: Николаевская областная прокуратура)

В пасхальную ночь в результате массированного ракетного обстрела Снигиревки Россией погибли 17-летний юноша и 18-летняя девушка. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

На опубликованных прокуратурой фото последствий обстрела видно, что у погибших была с собой корзина с паской и яйцами.

Убийство Россией подростков в Снигиревке. У погибших была корзина с паской и яйцами – фото

Убийство Россией подростков в Снигиревке. У погибших была корзина с паской и яйцами – фото

По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02:10 армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области.

Вражеские снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела погибли 17-летний юноша и 18-летняя девушка.

По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Наталія Медведєва
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