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Убийство сына депутата. Соболев даст 2 млн за данные о заказчике

Убийство сына депутата. Соболев даст 2 млн за данные о заказчике - Фото
Вячеслав Соболев (скриншот видео 24 канала)
15.01.2020, 13:56

По словам депутата, это было семейное решение

Депутат Киевского облсовета Соболев готов заплатить 2 млн гривень за информации о заказчике покушения на его семью, в результате которого погиб его сын. Об этом он заявил на брифинге.

"Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы с женой приняли решение – мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 миллионов гривень. Если это будет полиция, – я при всех говорю – мы готовы эти 2 миллиона дать на технические средства или на что скажут, мы готовы точно так же выплатить", - сказал он.

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депутат убийство сын заказчик Вячеслав Соболев
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