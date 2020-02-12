Убийство сына депутата. Соболев: На меня готовят новое покушение

Вячеслав Соболев (скриншот из видео)

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, при покушении на которого погиб его трехлетний сын, заявляет, что у него есть информация о подготовке нового покушения на него и его семью. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

По его словам, несмотря на наличие такой же информации у Нацполиции, а также приказа Главного следственного управления об обеспечении его госохраной, 7 февраля полиция Киева сняла охрану на выходные. В пресс-службе киевской полиции в комментарии корреспонденту LIGA.net заявили о неготовности оперативно комментировать слова Соболева, попросив подать запрос.

Также Соболев заявил, что "за два месяца следствие не продвинулось ни на шаг" и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уделить ему время: "Я готов предоставить всю информацию, с помощью которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, но и предотвратить много новых смертей".

1 декабря 2019 года в Киеве стреляли в Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын.

2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения.

15 января Соболев заявил , что он даст 2 млн гривень за информацию о заказчике.

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