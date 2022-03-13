Удар по Яворовскому полигону предварительно нанесен из Черного моря. Сводка от Арестовича
Удар крылатыми ракетами по Яворовскому полигону (Львовская область), предварительно, был нанесен крылатыми ракетами из акватории Черного моря. Об этом в ежедневном видеообращении сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"По Львовской области стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Обстановка выясняется", – сказал он. Уточненные данные по погибшим военным и гражданским будут обнародованы отдельно.
В целом российские оккупанты определились с направлениями основных усилий – сосредоточились на наступлении в зоне ООС, утверждает Арестович.
Вооруженные силы Украины ночью уничтожили значительное количество живой силы и техники в Херсонской области.
"Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен. И сейчас проводит перегруппировку, подтягивает силы и активных боевых действий не проводит", – отметил он.
Ситуация контролируется военно-политическим руководством Украины, заверил советник главы ОП.
- Сегодня оккупанты нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) в 30 км от Львова. Изначально сообщалось, что российскими самолетами, вылетевшими из Саратова, было выпущено более 30 ракет. Сработала ПВО, часть ракет была сбита. Как минимум девять человек погибли, 57 – травмированы.
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