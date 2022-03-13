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Удар по Яворовскому полигону предварительно нанесен из Черного моря. Сводка от Арестовича

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 12:46
Удар по Яворовскому полигону предварительно нанесен из Черного моря. Сводка от Арестовича - Фото
Алексей Арестович (фото – пресс-служба ОП)

Удар крылатыми ракетами по Яворовскому полигону (Львовская область), предварительно, был нанесен крылатыми ракетами из акватории Черного моря. Об этом в ежедневном видеообращении сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"По Львовской области стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Обстановка выясняется", – сказал он. Уточненные данные по погибшим военным и гражданским будут обнародованы отдельно.

В целом российские оккупанты определились с направлениями основных усилий – сосредоточились на наступлении в зоне ООС, утверждает Арестович.

Вооруженные силы Украины ночью уничтожили значительное количество живой силы и техники в Херсонской области.

"Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен. И сейчас проводит перегруппировку, подтягивает силы и активных боевых действий не проводит", – отметил он.

Ситуация контролируется военно-политическим руководством Украины, заверил советник главы ОП.

  • Сегодня оккупанты нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) в 30 км от Львова. Изначально сообщалось, что российскими самолетами, вылетевшими из Саратова, было выпущено более 30 ракет. Сработала ПВО, часть ракет была сбита. Как минимум девять человек погибли, 57 – травмированы.

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Валерия Кондратова
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война с россией Яворивский полигон Алексей Арестович
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