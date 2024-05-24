Удар РФ по типографии издательства Vivat. Полиция установила личности всех погибших

23 мая во время обстрела Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat

Последствия удара (Фото: EPA)

Полиция завершила работы по установлению личностей людей, погибших 23 мая в результате российских ударов по типографии издательства Vivat в Харькове. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.

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"26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться – это его мать. Его мама работала в типографии машинисткой. Еще одну ее коллегу, тоже машинистку, также опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила 68-летняя мама. Криминалисты называют это семейным поиском", – сообщил он.

Также Болвинов отметил, что таким же способом полицейские идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе – одна из них была печатником, другая – машинисткой.

"Единственный среди погибших мужчина работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И уже вечером взяли у них анализ", – рассказал он.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat.

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