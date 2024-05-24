Російський удар по друкарні видавництва Vivat. Поліція встановила особи всіх загиблих

23 травня під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat

Наслідки удару (Фото: EPA)

Поліція завершила роботи зі встановлення осіб людей, які загинули 23 травня внаслідок російських ударів по друкарні видавництва Vivat у Харкові. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

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"26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоб впевнитися – це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама. Криміналісти називають це родинним пошуком", – повідомив він.

Також Болвінов зазначив, що в такий саме спосіб поліціянти ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху – одна з них була друкаркою, інша – машиністкою.

"Єдиний серед загиблих чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліціянти розшукали в Сумах. І вже ввечері взяли в них аналіз", – розповів він.

Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat.

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