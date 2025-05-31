УГО объяснило усиленную охрану на Книжном Арсенале, где находились Зеленские

На мероприятии была изъята одна единица огнестрельного оружия, 127 режущих и колющих предметов, 74 газовых баллончика и 12 боеприпасов

Президент и первая леди Владимир и Елена Зеленские на "Книжном Арсенале", люди в темно-зеленом на фоне – работники УГО (Фото: Офис президента)

Управление государственной охраны объяснило соображениями безопасности усиленную охрану на фестивале "Книжный Арсенал" в Киеве, где присутствовала президентская чета Владимир и Елена Зеленские.

"Сотрудники УГО не выбирают, где и когда работать. Мы выполняем задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц там, где находятся указанные лица. В помещениях, на открытых локациях, в мирных или прифронтовых регионах, в любую погоду. И всегда – с учетом оценки потенциальных угроз", – говорится в сообщении.

По словам ведомства, чем массивнее мероприятие и больше на нем участников или посетителей – тем больше рисков для государственных деятелей.

"Добавьте к этому военное положение, количество выявленных и задержанных Службой безопасности Украины участников разведывательно-диверсионных групп, количество попыток проведения на территории нашей страны террористических актов, – и вы поймете, почему УГО совместно с другими правоохранительными органами принимает беспрецедентные меры безопасности", – отмечают в публикации.

Ведомство напомнило, что одним из обязательных элементов охранных мероприятий являются режимные ограничения, например ограничение доступа людей и транспорта, проведение проверки документов и вещей, изъятие запрещенных предметов (оружия, взрывоопасных веществ, лазерных устройств и т.п.).

По данным УГО, только на "Книжном Арсенале" в этом году была изъята одна единица огнестрельного оружия, 127 режущих и колючих предметов, 74 газовых баллончика и 12 боеприпасов.

"Все эти предметы несут опасность не только высокопоставленным чиновникам нашего государства, но тем, кто находится рядом с ними", – подчеркнули в сообщении.

Также ведомство предоставило фото с некоторыми запрещенными предметами, которые пытались пронести на массовые мероприятия их посетители и которые были изъяты военнослужащими УГО:

Фото: Facebook УГО

Фото: Facebook УГО

Фото: Facebook УГО

Фото: Facebook УГО

Фото: Facebook УГО

Фото: Facebook УГО

Фото: Facebook УГО

Фото: Facebook УГО

30 мая Зеленский вместе с первой леди Еленой посетил "Книжный арсенал" в Киеве. Одной из книг, которую приобрел глава государства, была "Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи" ученого Альдо Андреа Касси.

Автор исследует, как политико-правовая традиция рассматривала вопрос устранения тиранов, в частности, возможно ли это сделать по законным основаниям. В книге освещается, как разные эпохи формировали свои взгляды на борьбу с тиранией и как современные диктаторы, такие как Путин, порождают новых тираноборцев.