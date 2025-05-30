Зеленский на "Книжном арсенале" приобрел произведение "Убить тирана" – видео
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой посетил "Книжный арсенал" в Киеве. Одной из книг, которую приобрел глава государства, была "Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи", передает Суспильне культура.
Как отмечает корреспондент, на стойке продавец сказал Зеленскому: "Чтобы вы дописали ее по-украински".
"Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи" – книга итальянского ученого Альдо Андреа Касси. Она анализирует тему тирании и борьбы с тиранами от Древней Греции до современности.
Автор исследует, как политико-правовая традиция рассматривала вопрос устранения тиранов, в частности, возможно ли это сделать на законных основаниях. В книге освещается, как разные эпохи формировали свои взгляды на борьбу с тиранией и как современные диктаторы, такие как Владимир Путин, порождают новых тираноборцев.
Зеленские также приобрели следующие книги:
→ "Майстер корабля" Юрия Яновского;
→ "Любий Едварде" Энн Наполитано;
→ "Зброя судного дня" Юрия Щербака;
→ артбук "SKOVORODANCE. Коло щасливих людей";
→ "Шептуха" Тамары Горихы Зерня.
Кроме того, президенту и первой леди подарили "Лирику Мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой.
- "Книжный арсенал" начался 29 мая и продлится до 1 июня.
- В прошлом году LIGA.net публиковала фоторепортаж с мероприятия.