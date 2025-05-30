Зеленський на "Книжковому арсеналі" придбав твір "Убити тирана" – відео

На стійці продавець сказав Зеленському: "Щоб ви дописали її українською"

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою відвідав "Книжковий арсенал" у Києві. Однією з книжок, яку придбав глава держави, була "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі", передає Суспільне культура.

Як зазначає кореспондент, на стійці продавець сказав Зеленському: "Щоб ви дописали її українською".

"Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" – книжка італійського науковця Альдо Андреа Кассі. Вона аналізує тему тиранії та боротьби з тиранами від Давньої Греції до сучасності.

Автор досліджує, як політико-правова традиція розглядала питання усунення тиранів, зокрема, чи можливо це зробити на законних підставах. У книзі висвітлюється, як різні епохи формували свої погляди на боротьбу з тиранією і як сучасні диктатори, такі як Володимир Путін, породжують нових тираноборців.

Зеленські також придбали такі книжки:

→ "Майстер корабля" Юрія Яновського;

→ "Любий Едварде" Енн Наполітано;

→ "Зброя судного дня" Юрія Щербака;

→ артбук "SKOVORODANCE. Коло щасливих людей";

→ "Шептуха" Тамари Горіхи Зерня.

Крім того, президенту та першій леді подарували "Лірику Маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної.

"Книжковий арсенал" розпочався 29 травня й триватиме до 1 червня.

Торік LIGA.net публікувала фоторепортаж із заходу.