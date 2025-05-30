Зеленський на "Книжковому арсеналі" придбав твір "Убити тирана" – відео
Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою відвідав "Книжковий арсенал" у Києві. Однією з книжок, яку придбав глава держави, була "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі", передає Суспільне культура.
Як зазначає кореспондент, на стійці продавець сказав Зеленському: "Щоб ви дописали її українською".
"Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" – книжка італійського науковця Альдо Андреа Кассі. Вона аналізує тему тиранії та боротьби з тиранами від Давньої Греції до сучасності.
Автор досліджує, як політико-правова традиція розглядала питання усунення тиранів, зокрема, чи можливо це зробити на законних підставах. У книзі висвітлюється, як різні епохи формували свої погляди на боротьбу з тиранією і як сучасні диктатори, такі як Володимир Путін, породжують нових тираноборців.
Зеленські також придбали такі книжки:
→ "Майстер корабля" Юрія Яновського;
→ "Любий Едварде" Енн Наполітано;
→ "Зброя судного дня" Юрія Щербака;
→ артбук "SKOVORODANCE. Коло щасливих людей";
→ "Шептуха" Тамари Горіхи Зерня.
Крім того, президенту та першій леді подарували "Лірику Маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної.
- "Книжковий арсенал" розпочався 29 травня й триватиме до 1 червня.
- Торік LIGA.net публікувала фоторепортаж із заходу.