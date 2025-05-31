УДО пояснило посилену охорону на Книжковому Арсеналі, де були Зеленські

На заході було вилучено одну одиницю вогнепальної зброї, 127 ріжучих та колючих предметів, 74 газові балончики та 12 боєприпасів, заявили у відомстві

Президент та перша леді Володимир і Олена Зеленські на "Книжковому Арсеналі", люди у темно-зеленому на тлі - працівники УДО (Фото: Офіс президента)

Управління державної охорони пояснило міркуваннями безпеки посилену охорону на фестивалі "Книжковий Арсенал" у Києві, де було присутнє президентське подружжя Володимир та Олена Зеленські.

"Співробітники УДО не обирають, де і коли працювати. Ми виконуємо завдання з забезпечення безпеки вищих посадових осіб там, де перебувають зазначені особи. У приміщеннях, на відкритих локаціях, у мирних чи прифронтових регіонах, за будь-якої погоди. І завжди – з урахуванням оцінки потенційних загроз", – йдеться у повідомленні.

За словами відомства, що масивніше захід й більше на ньому учасників або відвідувачів – то більше ризиків для державних діячів.

"Додайте до цього воєнний стан, кількість виявлених та затриманих Службою безпеки України учасників розвідувально-диверсійних груп, кількість спроб проведення на території нашої країни терористичних актів – і ви зрозумієте, чому УДО спільно з іншими правоохоронними органами вживає безпрецедентних заходів безпеки", – зазначають у публікації.

Відомство нагадало, що одним з обов'язкових елементів охоронних заходів є режимні обмеження, як-от обмеження доступу людей та транспорту, проведення перевірки документів і речей, вилучення заборонених предметів (зброї, вибухонебезпечних речовин, лазерних пристроїв тощо).

За даними УДО, лише на цьогорічному "Книжковому Арсеналі" було вилучено одну одиницю вогнепальної зброї, 127 ріжучих та колючих предметів, 74 газові балончики та 12 боєприпасів.

"Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними", – наголосили в повідомленні.

Також відомство надало фото з деякими забороненими предметами, які намагалися пронести на масові заходи їх відвідувачі та які були вилучені військовослужбовцями УДО:

Фото: Facebook УДО

Фото: Facebook УДО

Фото: Facebook УДО

Фото: Facebook УДО

Фото: Facebook УДО

Фото: Facebook УДО

Фото: Facebook УДО

Фото: Facebook УДО

30 травня Зеленський разом з першою леді Оленою відвідав "Книжковий Арсенал" у Києві. Однією з книжок, яку придбав глава держави, була "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" науковця Альдо Андреа Кассі.

Автор досліджує, як політико-правова традиція розглядала питання усунення тиранів, зокрема, чи можливо це зробити на законних підставах. У книзі висвітлюється, як різні епохи формували свої погляди на боротьбу з тиранією і як сучасні диктатори, такі як Путін, породжують нових тираноборців.