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Угроза десанта и ракетных ударов. В Черном море находятся 11 кораблей оккупантов – ОК Юг

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 04:38
Угроза десанта и ракетных ударов. В Черном море находятся 11 кораблей оккупантов – ОК Юг - Фото
Фрегат Адмирал Макаров (Фото: EPA)

В Черном море находятся ракетные и десантные корабли российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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По данным ОК Юг, группировка Черноморского флота врага состоит из четырех ракетных и семи десантных кораблей.

Корабли оккупантов продолжают держать блокаду судоходства. 

Как отмечаются, российские корабли угрожают ударом не менее 30 крылатых ракет.

По-прежнему сохраняется вероятность высадки десанта.

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Наталия Медведева
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черное море
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