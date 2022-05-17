Угроза десанта и ракетных ударов. В Черном море находятся 11 кораблей оккупантов – ОК Юг

В Черном море находятся ракетные и десантные корабли российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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По данным ОК Юг, группировка Черноморского флота врага состоит из четырех ракетных и семи десантных кораблей.

Корабли оккупантов продолжают держать блокаду судоходства.

Как отмечаются, российские корабли угрожают ударом не менее 30 крылатых ракет.

По-прежнему сохраняется вероятность высадки десанта.

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Наталия Медведева

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