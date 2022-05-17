Угроза десанта и ракетных ударов. В Черном море находятся 11 кораблей оккупантов – ОК Юг
17.05.2022, 04:38
Фрегат Адмирал Макаров (Фото: EPA)
В Черном море находятся ракетные и десантные корабли российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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По данным ОК Юг, группировка Черноморского флота врага состоит из четырех ракетных и семи десантных кораблей.
Корабли оккупантов продолжают держать блокаду судоходства.
Как отмечаются, российские корабли угрожают ударом не менее 30 крылатых ракет.
По-прежнему сохраняется вероятность высадки десанта.
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