"Угроза нацбезопасности". У Зеленского заявили, что госслужащим нельзя двойное гражданство

Двойное гражданство имеет право на жизнь, если это не касается госслужащих – в противном случае, при наличии второго паспорта, сотрудник госорганов должен уволиться с работы. Такое мнение высказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала Украина 24.

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Он отметил, что вопрос двойного гражданства уже давно обсуждается как на уровне национального законодательства, так и в международном праве, но однозначной оценки – хорошо это или плохо – пока нет. С другой стороны, плюсом является то, что сокращается количество людей без гражданства в целом.

"С точки зрения Конституции, с одной стороны, закреплен принцип единого гражданства. С другой стороны, Украина печется об представителях украинской нации, живущих за границей", – заявил Вениславский.

По его словам, тут надо выделять два аспекта. "Первый – безусловно, не может быть гражданином другого государства лицо, занимающее должность в госорганах, это угроза нацбезопасности. Если человек имеет два паспорта, это должно быть 100% основанием для прекращения полномочий как представителя органов публичной власти", – подчеркнул чиновник.

26 февраля на заседании СНБО приняли решение поручить Кабмину разработать законопроект, который позволит выявлять среди украинцев лиц с двойным гражданством.

4 марта президент Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты, которые ограничат доступ лиц с двойным гражданством к должностям и гостайне.

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Дарья Мостовая

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