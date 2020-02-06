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Угрозы Зеленскому. Суд дал ГБР доступ к документам 5 канала и ATR

Угрозы Зеленскому. Суд дал ГБР доступ к документам 5 канала и ATR - Фото
Маруся Зверобой на телеканале ATR (скриншот из видео)
06.02.2020, 14:47

Следователя Госбюро расследований заинтересовали два интервью блогера Маруси Зверобой

Суд предоставил следователю Госбюро расследований временный доступ к материалам и документам 5 канала и телеканала ATR в рамках расследования дела о якобы угрозах президенту Владимиру Зеленскому со стороны блогера Маруси Зверобой. Об этом говорится в двух решениях Печерского райсуда Киева.

Суд предоставил следователю доступ к видеозаписям двух интервью Зверобой – программе PRIME: Скрыпин (ATR) и программе ИнфоДень (5 канал), в которых она комментировала свои высказывания о Зеленском.

Следователь ГБР считает, что в этих интервью, возможно, содержатся доказательства прямого умысла Зверобой на "совершение уголовного преступления".

Также суд предоставил ГБР доступ к документам (редакционным заданиям, приглашениям, письмам), "которые отражают информацию о лицах, участвовавших в указанном эфире" с возможностью изъятия их копий.

Речь идет именно о временном доступе, который подразумевает, что телеканалы сами предоставят указанные материалы и документы, с которыми следователь может ознакомиться и сделать их копии. Для изъятия необходимо отдельное решение суда.

Эти решения суда, которое он принял 31 января, будут действительными на протяжении 30 дней.

В решениях сказано, что если телеканалы не предоставят доступ к указанным материалам, суд может дать разрешение на проведения обысков для их изъятия.

  • 26 октября 2019 года депутат от Евросолидарности София Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео, которое во фракции Слуга народа расценили как угрозу Зеленскому и обратились в правоохранительные органы.
  • В декабре ГПУ отказалась согласовать проект подозрения Федине и Зверобой.
  • На сегодня, 6 февраля, Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения.
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Владимир Зеленский 5 канал ATR Маруся Зверобой
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