Угрожали отправить в 3 ОШБр. Мужчины под видом ТЦК выбили у киевлянина 1,7 млн грн – фото

В Киеве мужчины выманили у предпринимателя 1,7 млн грн, притворяясь работниками ТЦК и ГБР. Прокуратура утверждает, что ему угрожали

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве четырем мужчинам сообщили о подозрении в мошенничестве. Прокуратура утверждает, что они притворялись работниками военкоматов и, угрожая отправить на фронт, выманили у местного предпринимателя 1,7 млн грн.

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Следствие установило, что один из подозреваемых был "давно знаком" с потерпевшим, в 2024 году предложив ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи с якобы заболеванием крови. Стоимость "услуги" он оценил в 388 000 грн.

По данным прокуратуры, после получения средств мужчина привлек к мошеннической схеме еще троих знакомых.

В течение двух месяцев задержанные якобы угрожали киевлянину "отправкой на фронт", слали фейковые скриншоты вроде бы от работников ТЦК, ждали потерпевшего возле дома и работы, насильно везли якобы "для прохождения комиссии и отправки в Третью отдельную штурмовую бригаду".

"При этом злоумышленники представлялись как работниками ТЦК, так и сотрудниками ГБР. Каждый раз за "решение вопроса" с мужчины требовали деньги", – пишет прокуратура.

По данным следствия, мужчины смогли выманить у потерпевшего 1,7 млн грн.

Если их вину докажут, они могут сесть в тюрьму до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

В Киевском военкомате более 20 офицеров безосновательно списали с военного учета, выяснили журналисты Следствие.Информ. По их данным, после проверки правоохранители открыли уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе.

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