Погрожували відправити до 3 ОШБр. Чоловіки під виглядом ТЦК вибили у киянина 1,7 млн грн – фото

У Києві чоловіки видурили у підприємця 1,7 млн грн, удаючи працівників ТЦК та ДБР. Прокуратура стверджує, що йому погрожували

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві чотирьом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві. Прокуратура стверджує, що вони удавали працівників військкоматів та, погрожуючи відправити на фронт, видурили у місцевого підприємця 1,7 млн грн.

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Слідство встановило, що один з підозрюваних був "давно знайомий" з потерпілим, у 2024 році запропонувавши йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові. Вартість "послуги" він оцінив у 388 000 грн.

За даними прокуратури, після отримання коштів чоловік залучив до шахрайської схеми ще трьох знайомих.

Протягом двох місяців затримані нібито погрожували киянину "відправленням на фронт", надсилали фейкові скриншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, силоміць везли нібито "для проходження комісії та відправлення у Третю окрему штурмову бригаду", яка перебуває в зоні найзапекліших бойових дій.

"При цьому зловмисники представлялись як працівниками ТЦК, так і співробітниками ДБР. Кожного разу за "розв'язання питання" з чоловіка вимагали гроші", – пише прокуратура.

За даними слідства, чоловіки змогли видурити у потерпілого 1,7 млн грн.

Якщо їхню провину доведуть, вони можуть сісти в тюрму до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

У Київському військкоматі понад 20 офіцерів безпідставно списали з військового обліку, з'ясували журналісти Слідство.Інформ. За їхніми даними, після перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.

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