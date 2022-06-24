UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угрозы России атаковать посольство США в Киеве актуализируют вопрос закрытия неба – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 21:08
Угрозы России атаковать посольство США в Киеве актуализируют вопрос закрытия неба – ГУР - Фото
Фото - посольство США в Украине

Угрозы со стороны России атаковать посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей Украиной. Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также по посольству США в Украине озвучил заместитель главы комитета по обороне нелегитимной Госдумы Юрий Швыткин. Он считает, что обоснованием для такого шага являются поставки Украине западного оружия, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Не просто уничтожать инфраструктуру, а главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью вооруженных сил России, народной милиции ДНР и ЛНР", – сказал российский депутат.

"Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", – отметили в ГУР Минобороны.

  • Сегодня в Пентагоне заявили, что россияне пытаются, но не могут ударить по поставкам западного оружия в Украину. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка госдума Посольство США гур минобороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 