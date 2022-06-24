Угрозы России атаковать посольство США в Киеве актуализируют вопрос закрытия неба – ГУР

Угрозы со стороны России атаковать посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей Украиной. Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также по посольству США в Украине озвучил заместитель главы комитета по обороне нелегитимной Госдумы Юрий Швыткин. Он считает, что обоснованием для такого шага являются поставки Украине западного оружия, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Не просто уничтожать инфраструктуру, а главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью вооруженных сил России, народной милиции ДНР и ЛНР", – сказал российский депутат.

"Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", – отметили в ГУР Минобороны.

Сегодня в Пентагоне заявили, что россияне пытаются, но не могут ударить по поставкам западного оружия в Украину.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.