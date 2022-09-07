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"Украденные телевизоры?" – Подоляк ответил на слова Путина о "приобретениях" РФ в войне

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 18:24
Михаил Подоляк (скриншот видео 24 канала)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия "ничего не потеряла", развязав полномасштабную войну против Украины, и даже якобы что-то "приобрела". Подоляк предположил, что речь об украденных у украинцев телевизорах и авто.

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Сегодня на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Путина спросили, что приобрела Россия и что потеряла после 24 февраля. Российский диктатор ответил: "Ничего мы не потеряли. И ничего не потеряем".

"Главное приобретение – укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит", – заявил Путин, добавив, что, по его мнению, РФ "будет набирать обороты и темпы развития".

Подоляк в ответ напомнил о масштабных потерях армии РФ в живой силе и технике, об экономических санкциях и изоляции РФ в цивилизованном мире, а также усомнился в "приобретениях", о которых заявил российский диктатор.

"Путин убеждает российские элиты, что Россия ничего не потеряла после 24.02. Разве? Россия потеряла рынки, репутацию, стала террористом и глобальным изгоем. А еще "потеряла" 50 000 военных, 2000 танков и крейсер "Москва". Что РФ "приобрела" вместо этого? Украденные телевизоры и авто украинцев?" – написал Подоляк.

В МИД Украины также отреагировали на слова Путина, отметив, что 50 000 жизней собственных граждан для РФ – "ничто", и такова реальность "русского мира".

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 7 сентября потери армии РФ составили около 50 610 человек убитыми.

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Оксана Житнюк
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