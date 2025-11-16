Украина договорилась о поставках газа с Грецией. С финансированием помогут партнеры
Украина подготовила несколько направлений поставок газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов. В частности, с Грецией, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. И это будет еще одно направление поставок газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины. Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти 2 млрд евро на импорт газа", – сказал он.
Правительство уже направило средства на финансирование импорта. Помогают в этом вопросе также европейские партнеры, банки из Европы под гарантии Еврокомиссии и украинские банки. Помощь оказывает Норвегия, продолжается работа с американскими партнерами – будет полное финансирование, подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина делает "широкие возможности" для поставок зимой.
"В частности, через наших польских партнеров, и активно работаем с Азербайджаном – и очень рассчитываем на долгосрочные контракты. Мы об этом говорили недавно с президентом".
- 24 октября премьер-министр сообщила, что Украине нужно около 2 млрд евро на закупку газа на зиму.
- 30 октября стало известно, что Украина возобновляет импорт газа по Трансбалканскому коридору после двухмесячного перерыва.
- 13 ноября Нафтогаз получил 127 млн евро от банка ЕС на импорт газа для обеспечения стабильных поставок в отопительный сезон.
