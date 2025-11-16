Україна домовилася про постачання газу з Грецією. З фінансуванням допоможуть партнери
Україна підготувала кілька напрямків постачання газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари. Зокрема, з Грецією, повідомив президент Володимир Зеленський.
"Підготували домовленість із Грецією по газу для України. І це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України. Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 млрд євро на імпорт газу", – сказав він.
Уряд вже спрямував кошти на фінансування імпорту. Допомагають у цьому питанні також європейські партнери, банки з Європи під гарантії Єврокомісії та українські банки. Допомогу надає Норвегія, триває робота з американськими партнерами – буде повне фінансування, наголосив Зеленський.
За його словами, Україна робить "широкі можливості" для постачання зимою.
"Зокрема, через наших польських партнерів, і активно працюємо з Азербайджаном – і дуже розраховуємо на довгострокові контракти. Ми про це говорили нещодавно з президентом".
- 24 жовтня прем'єр-міністерка повідомила, що Україні потрібно близько 2 млрд євро на закупівлю газу на зиму.
- 30 жовтня стало відомо, що Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви.
- 13 листопада Нафтогаз отримав 127 млн євро від банку ЄС на імпорт газу для забезпечення стабільного постачання в опалювальний сезон.
