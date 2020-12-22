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Украина должна ратифицировать Римский статут для получения компенсаций от РФ – Резников

22.12.2020, 12:31
Украина должна ратифицировать Римский статут для получения компенсаций от РФ – Резников - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)

Украина должна ратифицировать Римский статут, чтобы получить от России компенсации за военные преступления. Об этом в интервью Suspilne заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

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По словам Резникова, после решения Международного уголовного суда в Гааге о начале официального расследования по иску Украины против России по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму, появился субъект, несущий ответственность в международных институциях, и это Россия.

Но чтобы люди могли обратиться за компенсацией, Украина должна ратифицировать Римский статут, до этого она не сможет подать соответствующее заявление.

СПРАВКА. Римский статут Международного уголовного суда — международный договор, учредивший МУС. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. Украина подписала договор, но не ратифицировала. Ратификация Римского статута позволяет стране участвовать в избрании судей, прокуроров, формировать политику, принимать бюджет, принимать решения по управлению МУС, а также дает право передавать ситуацию на рассмотрение Международного уголовного суда.
Денис Юдин
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Алексей Резников гаага международный уголовный суд ратификация Римский статут

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