Украина эвакуировала из Ливана 28 своих граждан и 40 иностранцев

Самолет с эвакуированными уже приземлился в польском Жешуве

Эвакуация из Ливана (Фото: МИД)

В среду, 9 октября, Украина провела четвертый этап эвакуации из Ливана, в его рамках вывезли 68 человек. Об этом сообщили Министерство иностранных дел и Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным ГУР, самолет из Бейрута уже приземлился в польском Жешуве. Были эвакуированы 28 украинцев — 19 взрослых и девять детей. Они уже направляются в Украину.

Кроме того, Украина помогла эвакуировать из Ливана 40 иностранцев из семи стран – 26 взрослых и 14 детей:

→ 12 граждан Ливана;

→ восемь граждан Молдовы:

→ шесть граждан Аргентины;

→ шесть граждан Мексики;

→ пять граждан Чехии;

→ двое граждан Колумбии;

→ один гражданин Колумбии.

В ГУР напомнили, что в предыдущие три миссии из Ливана смогли вывезти 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Всего по состоянию на 9 октября из страны эвакуировано 302 человека – 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: МИД

Фото: МИД

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.

В тот же день государства Евросоюза призвали своих граждан срочно покинуть Ливан.