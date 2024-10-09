Україна евакуювала з Лівану 28 своїх громадян та 40 іноземців

Літак з евакуйованими вже приземлився у польському Жешуві

Евакуація з Лівану (Фото: МЗС)

У середу, 9 жовтня, Україна здійснила четвертий етап евакуації з Лівану, в його межах вивезли 68 осіб. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними ГУР, літак з Бейрута вже приземлився у польському Жешуві. Було евакуйовано 28 українців — 19 дорослих та дев’ять дітей. Вони вже прямують до України.

Крім того, Україна допомогла евакуювати з Лівану 40 іноземців з семи країн – 26 дорослих та 14 дітей:

→ 12 громадян Лівану;

→ вісім громадян Молдови:

→ шість громадян Аргентини;

→ шість громадян Мексики;

→ п’ять громадян Чехії;

→ двоє громадян Колумбії;

→ один громадянин Колумбії.

У ГУР нагадали, що під час попередніх трьох місій з Лівану змогли вивезти 234 людини: 189 громадян України та 45 іноземців. Загалом станом на 9 жовтня з країни евакуйовано 302 людини – 217 українців та 85 громадян інших держав.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: МЗС

Фото: МЗС

1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.

Того самого дня держави Євросоюзу закликали своїх громадян терміново покинути Ліван.