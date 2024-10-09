Україна евакуювала з Лівану 28 своїх громадян та 40 іноземців
У середу, 9 жовтня, Україна здійснила четвертий етап евакуації з Лівану, в його межах вивезли 68 осіб. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За даними ГУР, літак з Бейрута вже приземлився у польському Жешуві. Було евакуйовано 28 українців — 19 дорослих та дев’ять дітей. Вони вже прямують до України.
Крім того, Україна допомогла евакуювати з Лівану 40 іноземців з семи країн – 26 дорослих та 14 дітей:
→ 12 громадян Лівану;
→ вісім громадян Молдови:
→ шість громадян Аргентини;
→ шість громадян Мексики;
→ п’ять громадян Чехії;
→ двоє громадян Колумбії;
→ один громадянин Колумбії.
У ГУР нагадали, що під час попередніх трьох місій з Лівану змогли вивезти 234 людини: 189 громадян України та 45 іноземців. Загалом станом на 9 жовтня з країни евакуйовано 302 людини – 217 українців та 85 громадян інших держав.
- 1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- Того самого дня держави Євросоюзу закликали своїх громадян терміново покинути Ліван.