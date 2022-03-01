Украина хочет такой победы, чтобы Россия больше не представляла угрозы для мира – Кулеба

Украина будет биться с российскими захватчиками, пока не выгонит со своей земли и не придушит способность России угрожать миру. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, пока украинские герои бьют врага "на каждом клочке украинской земли", украинская дипломатия ведет непрерывное наступление на российские позиции в мире и на российскую экономику. "Вместе с партнерами мы уже начали процесс тотальной изоляции России и тотального обвала ее экономики", – сказал министр.

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Отдельное направление работы — привлечение масштабной военной помощи. Прямо в этот момент, говорит Кулеба, оружие, боеприпасы, военное оборудование, топливо уже идут в Украину непрерывным потоком.

"Чтобы усилить нашу оборону, нашу способность сражаться против захватчиков, пока мы не выгоним их с нашей земли и не придушим любую способность России создавать угрозу для всего мира", – отметил Кулеба.

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Валерия Кондратова

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