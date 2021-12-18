Украина и Дания договорились о строительстве судов многоцелевого назначения: фото

Сегодня, 18 декабря, Украина и Дания подписали меморандум по вопросам сотрудничества и усиления морского потенциала Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мининфраструктуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен.

В рамках меморандума страны согласовали проект строительства многоцелевых судов, с производством на территории Украины. Более 50% от объема заказов будет выполнено украинскими предприятиями.

"Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт проектирования наших датских партнеров, а также современное оборудование", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, Украина имеет большой потенциал для развития судостроения: доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, сформированная портовая инфраструктура и существующие судостроительные мощности.

Проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика.

Строительство первого судна MPV80 планируется завершить до 2024 года. Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.