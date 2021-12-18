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Украина и Дания договорились о строительстве судов многоцелевого назначения: фото

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 17:42
Украина и Дания договорились о строительстве судов многоцелевого назначения: фото - Фото
Подписание меморандума замминистра инфраструктуры Юрием Васьковым и министром обороны Дании Трине Брамсен

Сегодня, 18 декабря, Украина и Дания подписали меморандум по вопросам сотрудничества и усиления морского потенциала Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мининфраструктуры.

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Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен.

В рамках меморандума страны согласовали проект строительства многоцелевых судов, с производством на территории Украины. Более 50% от объема заказов будет выполнено украинскими предприятиями.

Украина и Дания договорились о строительстве судов многоцелевого назначения: фото

"Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт проектирования наших датских партнеров, а также современное оборудование", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, Украина имеет большой потенциал для развития судостроения: доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, сформированная портовая инфраструктура и существующие судостроительные мощности.

Проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика.

Строительство первого судна MPV80 планируется завершить до 2024 года. Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей.

Украина и Дания договорились о строительстве судов многоцелевого назначения: фото
Наталия Медведева
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дания судостроение мининфраструктуры александр кубраков меморандум
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