Украина и Франция построят в Николаеве пять кораблей для пограничников

30 ноября французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания Нибулон подписали контракт о строительстве пяти кораблей для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского судостроительного завода до конца 2023 года.

Соглашение подписали заместитель гендиректора по экономике Нибулона Богдан Музыка и директор ОСЕА по закупкам Гонзак Деланой.

В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции.

По информации МВД, первый корабль украинским пограничникам передадут в Одессе.

Его планируют спустить на воду уже 9 декабря, а в январе 2022 года экипаж корабля пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами.

В МВД сообщили, что компания ОСЕА решила базово комплектовать свои суда украинскими надувными лодками с жестким корпусом марки Brig.

В ноябре 2019 года Украина подписала соглашение с Францией о покупке 20-ти 32-метровых патрульных катеров компании ОСЕА. По условиям контракта, 25% катеров должны быть произведены в Украине.

В декабре 2020 года Франция заложила первые корпуса катеров морской охраны для Украины.

В октябре 2021-го глава МВД Денис Монастырский сообщил, что весной 2022-го в Украину прибудет первый катер компании ОСЕА для Госпогранслужбы.

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Наталия Медведева

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