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Украинские пограничники во Франции получили корпус катера для морской охраны: фото, видео

19.02.2021, 08:30
Украинские пограничники во Франции получили корпус катера для морской охраны: фото, видео - Фото
Корпус катера для морской охраны (источник - dpsu.gov.ua)

Вчера, 18 февраля, представители погранслужбы Украины и французской компании OCEA подписали прием корпуса первого катера FPB 98 MKI для морской охраны ГПСУ, сообщается на сайте украинского ведомства.

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По словам пограничников, сейчас в работе находятся еще пять корпусов для катеров морской безопасности и охраны морских границ специального назначения, один из которых закончен уже на 60%.

  • В ноябре 2019 года Украина подписала соглашение с Францией о покупке 20-ти 32-метровых патрульных катеров компании ОСЕА. По условиям контракта, 25% катеров должны быть произведены в Украине.
  • В декабре 2020 года Франция заложила первые корпуса катеров морской охраны для Украины: фото.

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Дарья Мостовая
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