Украина и Польша вводят общий таможенный контроль – Зеленский

Украина и Польша вводят общий таможенный контроль. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 22 мая.

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"Достигнуто и решение, революционно изменяющее порядок на нашей границе. Вводим с Польшей общий таможенный контроль", – сказал Зеленский.

По словам президента, это решение значительно ускорит прохождение процедур на границе, а также уберет большинство коррупционных рисков.

"Это также начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", – подчеркнул Зеленский.

22 мая президент Польши Анджей Дуда посетил Украину.

Дуда выразил уверенность, что Россия потерпит поражение в войне, но остановить ее могут только современное оружие и жесткие санкции.

Зеленский и Дуда рассказали, что в самом начале полномасштабного вторжения РФ лично занимались вопросами поставок оружия в Украину.

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Наталия Медведева

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