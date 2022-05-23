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Украина и Польша вводят общий таможенный контроль – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 00:25
Украина и Польша вводят общий таможенный контроль – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина и Польша вводят общий таможенный контроль. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 22 мая.

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"Достигнуто и решение, революционно изменяющее порядок на нашей границе. Вводим с Польшей общий таможенный контроль", – сказал Зеленский.

По словам президента, это решение значительно ускорит прохождение процедур на границе, а также уберет большинство коррупционных рисков. 

"Это также начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", – подчеркнул Зеленский.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский польша таможенный контроль
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