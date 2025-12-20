Украина и Португалия будут совместно производить морские дроны: подписано заявление

Владимир Зеленский и Луиш Монтенегру (Фото: ОП)

В субботу, 20 декабря, Украина и Португалия подписали заявление об установлении партнерства для производства морских дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Свои подписи под документом поставили украинский президент и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, находящийся в этот день в Украине с первым визитом.

"Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты", – прокомментировал Зеленский.

Также президент поблагодарил Португалию за участие в инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины и за поддержку решения о кредите на сумму 90 млрд евро на следующие два года.

Впоследствии на брифинге, видео которого опубликовали Новости.LIVE, Монтенегру сказал, что Португалия готова делать конкретные шаги по совместному производству дронов и использовать знания Украины в этой сфере.

"Также мы бы хотели поделиться своим опытом с Украиной. [Поделиться] нашими достижениями научными, что могут быть полезны для Украины. И именно это цель заявления, которое мы сегодня подписали", – добавил португальский премьер.

19 декабря Минобороны сообщило, что американская делегация встретилась с украинскими производителями и провела первые официальные испытания отечественных морских дронов.