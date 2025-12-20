Україна й Португалія спільно вироблятимуть морські дрони: підписано заяву

Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру (Фото: ОП)

У суботу, 20 грудня, Україна й Португалія підписали заяву про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Свої підписи під документом поставили український президент і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, який цього дня перебуває в Україні з першим візитом.

"Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту", – прокоментував Зеленський.

Також президент подякував Португалії за участь в ініціативі PURL щодо закупівлі американської зброї для України й за підтримку рішення про кредит на суму 90 млрд євро на наступні два роки.

Згодом на брифінгу, відео з якого опублікували Новини.LIVE, Монтенегру сказав, що Португалія готова робити конкретні кроки для спільного виробництва дронів і використовувати знання України в цій сфері.

"Також ми б хотіли поділитися своїм досвідом з Україною. [Поділитися] нашими досягненнями науковими, що можуть бути корисними для України. І саме це є метою заяви, яку ми сьогодні підписали", – додав португальський прем’єр.

19 грудня Міноборони повідомило, що американська делегація зустрілася з українськими виробниками й провела перші офіційні випробування вітчизняних морських дронів.