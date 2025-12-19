Військові США випробували в Україні морські дрони

Американські посадовці вивчили технічні можливості платформ і зустрілися з українськими виробниками

Морський безпілотник (Фото: СБУ)

Американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування вітчизняних морських дронів. Про це повідомило Міністерство оборони.

За даними оборонного відомства, представники Військово-морських сил США та Пентагону здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування.

Американці вивчили технічні можливості низки платформ і провели зустрічі з українськими виробниками.

В Міноборони зазначили, що Україна запропонувала США рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах.

Київ запропонував Вашингтону стратегічне партнерство у цій галузі. Міноборони наголосило, що оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни.

У жовтні повідомлялося, що завдяки морським дронам СБУ було уражено 11 російських військових кораблів.

Морські дрони спецслужби покращились в бойовому навантаженні й далекобійності, зрісши до двох тонн та понад 1500 км відповідно.