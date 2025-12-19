Военные США испытали в Украине морские дроны

Американские чиновники изучили технические возможности платформ и встретились с украинскими производителями

Морской беспилотник (Фото: СБУ)

Американская делегация встретилась с украинскими производителями и провела первые официальные испытания отечественных морских дронов. Об этом сообщило Министерство обороны.

По данным оборонного ведомства, представители Военно-морских сил США и Пентагона совершили два визита в Украину, чтобы ознакомиться с украинскими морскими дронами и провести первые официальные испытания.

Американцы изучили технические возможности ряда платформ и провели встречи с украинскими производителями.

В Минобороны отметили, что Украина предложила США решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях.

Киев предложил Вашингтону стратегическое партнерство в этой области. Минобороны подчеркнуло, что оборонная промышленность Украины формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности через опыт современной войны.

В октябре сообщалось, что благодаря морским дронам СБУ было поражено 11 российских военных кораблей.

Морские дроны спецслужбы улучшились в боевой нагрузке и дальнобойности, увеличившись до двух тонн и более 1500 км соответственно.