Военные США испытали в Украине морские дроны
Американская делегация встретилась с украинскими производителями и провела первые официальные испытания отечественных морских дронов. Об этом сообщило Министерство обороны.
По данным оборонного ведомства, представители Военно-морских сил США и Пентагона совершили два визита в Украину, чтобы ознакомиться с украинскими морскими дронами и провести первые официальные испытания.
Американцы изучили технические возможности ряда платформ и провели встречи с украинскими производителями.
В Минобороны отметили, что Украина предложила США решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях.
Киев предложил Вашингтону стратегическое партнерство в этой области. Минобороны подчеркнуло, что оборонная промышленность Украины формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности через опыт современной войны.
- В октябре сообщалось, что благодаря морским дронам СБУ было поражено 11 российских военных кораблей.
- Морские дроны спецслужбы улучшились в боевой нагрузке и дальнобойности, увеличившись до двух тонн и более 1500 км соответственно.
