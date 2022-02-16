Украина инициирует заседание постоянного совета ОБСЕ в течение 48 часов из-за войск РФ

Украина инициирует совместное заседание постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов на фоне скопления российских войск у границ Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа", – написал он.

Глава МИД заявил, что Украина в очередной раз призывает РФ ответить на правомерные беспокойства государств-подписантов использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения из-за военной деятельности РФ возле границ Украины.

"Заявлений об отводе недостаточно. Необходимая прозрачность и факты", – добавил министр.

11 февраля Украина отправила в РФ запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ согласно разделу III Венского документа. РФ как подписант должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату завершения, а также наименования, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и техники. На подготовку ответа были отведены 48 часов.

13 февраля Кулеба сообщил, что Россия не ответила на запрос, потому Украина делает следующий шаг - созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения войск у границ и в оккупированном Крыму.

Как передает пропагандистский ТАСС, вчера замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что РФ не будет участвовать во встрече по Венскому документу: "Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть — играйте, а мы все-таки серьезно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности и не дадим использовать их в неблаговидных целях".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.