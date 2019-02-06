Украина может начать производство своих ракет — Климкин

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чтобы себя защитить в ситуации, когда действовавший десятки лет договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был упразднен, Украина будет вынуждена использовать все возможности, включая производство баллистических и крылатых ракет. Об этом глава МИД Павел Климкин рассказал агентству Голос Америки.

По его мнению, Москва "сознательно годами" действовала вразрез с договором, что в итоге может привести к новой гонке вооружений на планете и тому, что другие страны будут стараться сами делать ракеты — в том числе Украина.

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"У нас есть опыт, соответствующий интеллект... У нас есть необходимость защищать нашу страну. Слушайте, мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия. А какие ракеты нам будут нужны для будущего, решать будем мы", - сказал министр.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. Россия также формально заявила о прекращении участие в договоре.