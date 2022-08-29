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Украина, Молдова и Западные Балканы. Шольц поддержал расширение Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 14:58
Украина, Молдова и Западные Балканы. Шольц поддержал расширение Евросоюза - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал 27 членов Евросоюза расширить альянс привлечением стран Западных Балкан, Украины, Молдовы, а позже и Грузии. Об этом он сообщил во время своего выступления в Карловом университете в Праге, передает Reuters.

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Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.

По его словам, Евросоюзу нужно "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения". 

По словам канцлера Германии, Евросоюзу для своего расширения необходимо предпринять кардинальные шаги, в частности, изменить систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики. Шольц высказался за отмену принципа единогласного принятия решений.

"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика", — сказал он.

При этом Шольц назвал свои предложения "идеями" и "пищей для размышлений", заявив, что они "не являются готовыми решениями Германии".

  • 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в частности антикоррупционных.
  • Стефанишина заявляла, что Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

Читайте также: "Исторический момент". Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС

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евросоюз членство в ес Олаф Шольцу
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