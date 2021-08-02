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Украина на несколько месяцев запустит промо-кампанию на BBC

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 13:19
Украина на несколько месяцев запустит промо-кампанию на BBC - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Украина запускает масштабную международную промо-кампанию у международной телерадиовещательной организации ВВС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме Украина 30. 

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По его словам, проект будет запущен 23 августа и продлится до ноября 2021-го. В рамках кампании, говорит министр, будет создано промо-видео, которое "расскажет о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей".

"Совместно с редакцией BBC мы создаем специальный раздел об Украине, открытой для партнерства и международных проектов", – сказал Кулеба.

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Станислав Стороженко
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дмитрий кулеба день независимости промо-кампания
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