Украина на несколько месяцев запустит промо-кампанию на BBC

Украина запускает масштабную международную промо-кампанию у международной телерадиовещательной организации ВВС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме Украина 30.

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По его словам, проект будет запущен 23 августа и продлится до ноября 2021-го. В рамках кампании, говорит министр, будет создано промо-видео, которое "расскажет о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей".

"Совместно с редакцией BBC мы создаем специальный раздел об Украине, открытой для партнерства и международных проектов", – сказал Кулеба.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости.

21 мая стало известно, что на День независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

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Станислав Стороженко

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