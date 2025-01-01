Украина надеется достичь мира во время председательства Канады в G7 – Зеленский

Президент подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы у России не было выгоды в полномасштабной войне

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter) поприветствовал председательство Канады в Большой Семерке (G7). Подчеркнул, что Украина надеется благодаря усилиям партнеров достичь справедливого мира в 2025 году.

"Сегодня началось председательство Канады в G7. И мы все очень надеемся на этот год – на то, чтобы благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира", – написал он.

Президент отметил, что Канада с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину "в битве за независимость" и Украина благодарна за оказанную помощь и сотрудничество.

Зеленский подчеркнул, что за прошедшие годы работы с союзниками Украина доказала, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. В новом году Украина рассчитывает на такие же результаты.

"Вместе должны сделать так, чтобы Москва не получила никакой выгоды от этой войны", – подчеркнул он.

Канада будет председательствовать в G7 один год, пройдя эту эстафету от Италии. Приоритетами страны определили реагирование на стремительное развитие технологий, взаимовыгодное развитие экономики и противодействие изменениям климата.

1 января 2025 года Польша начала председательство в Совете ЕС после Венгрии.

Глава МИД Сибига рассказал, что Украина надеется на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность во время председательства Польши в ЕС.