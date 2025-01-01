Україна сподівається досягнути справедливого миру під час головування Канади у G7 – Зеленський

Президент підкреслив, що потрібно зробити так, щоб Росія не мала вигоді в повномасштабній війні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у соцмережі Х (Twitter) привітав головування Канади у Великій Сімці (G7). Підкреслив, що Україна сподівається завдяки зусиллям партнерів досягти справедливого миру у 2025 році

"Сьогодні почалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємось на цей рік – на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру", – написав він.

Президент зазначив, що Канада від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну "у битві за незалежність" і Україна вдячна за надану допомогу та співпрацю.

Зеленський підкреслив, що за минулі роки роботи з союзниками Україна довела, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя захищенішим. В новому році Україна розраховує на такі ж результати.

"Разом маємо зробити так, щоб Москва не отримала жодної вигоди від цієї війни", – підкреслив він.

Канада буде головувати у G7 один рік, перейнявши цю естафету від Італії. Пріоритетами в країні визначили реагування на стрімкий розвиток технологій, взаємовигідний розвиток економіки та протидію змінам клімату.

1 січня 2025 року Польща розпочала головування у Раді ЄС після Угорщини.

Голова МЗС Сибіга розповів, чого Україна сподівається на польське лідерство, принципову позицію та рішучість під час головування Польщі у ЄС.