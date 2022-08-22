Украина не отказалась от идеи с гарантиями безопасности. Готовится первый документ

Украина не отказалась от идеи получить гарантии безопасности от больших государств, работа продолжается со всеми вовлеченными сторонами, заявил в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Тема жива, ею активно и довольно результативно занимается Андрей Ермак, руководитель Офиса президента. Он по аналогии с группой Ермака-Макфола, которая занимается санкциями, создал группу Ермака-Расмуссена. И они делают очень важную работу, которую я бы назвал второй фазой дипломатической борьбы за гарантии безопасности", — сказал Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку в эфире единого телемарафона.

По его словам, группа Ермака-Расмуссена ищет базу для договоренности сторон, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

"Если первая фаза была заметна, потому что мы нагнетали и нам нужно было убедить всех, что над этим нужно работать, то сейчас идет тихая плановая работа по наработке этих гарантий. И уверяю вас, что происходит она со всеми ключевыми странами, от которых мы хотели бы такие гарантии получить", — сказал Кулеба.

Андрей Ермак в понедельник также прокомментировал работу по гарантиям безопасности.

По его словам, первые наработки уже почти готовы и в конце августа планируется презентовать "очень мощный документ".

"Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном. Над этим документом мы сейчас работаем", — отметил он.

В марте после переговоров с Россией в Стамбуле украинская делегация говорила, что среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, являющиеся постоянными членами СБ ООН (Британия, КНР, США, Франция и Россия), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет среди гарантов безопасности Украины.

Андрей Водяный

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