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Украина не уступит часть своей территории ради прекращения войны – Зеленский

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02.05.2022, 19:04
Украина не уступит часть своей территории ради прекращения войны – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента)

Украина не уступит часть территории России ради прекращения войны, потому что Кремль на этом не остановится. Об этом в интервью греческому изданию ERT сказал президент Владимир Зеленский.

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На вопрос, готовы ли он пойти на изменение украинской границы для достижения мира, президент ответил: "Мир не готов. Никто из нас не готов. Насильственное изменение границ – это именно то, что происходит, иначе границы Украины не изменятся", – сказал он.

Украина будет возвращать свои территории, отметил Зеленский.

"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России, то все эти люди погибли зря. Почему они погибли? И Россия на этом не остановится, она не остановилась на Крыме. Просто дать им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года? Мы не согласны с этим", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия война
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