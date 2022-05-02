Украина не уступит часть своей территории ради прекращения войны – Зеленский

Украина не уступит часть территории России ради прекращения войны, потому что Кремль на этом не остановится. Об этом в интервью греческому изданию ERT сказал президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос, готовы ли он пойти на изменение украинской границы для достижения мира, президент ответил: "Мир не готов. Никто из нас не готов. Насильственное изменение границ – это именно то, что происходит, иначе границы Украины не изменятся", – сказал он.

Украина будет возвращать свои территории, отметил Зеленский.

"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России, то все эти люди погибли зря. Почему они погибли? И Россия на этом не остановится, она не остановилась на Крыме. Просто дать им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года? Мы не согласны с этим", – сказал он.

Читайте также: "Двойные стандарты". Зеленский упрекнул Турцию за туристов из России

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.