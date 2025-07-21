Украина откроет четыре посольства и 10 консульств до конца года

Украина усиливает дипломатическое присутствие в Латинской Америке, но на Кубе уровень представительства будет понижен

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина планирует открыть четыре посольства в Латинской Америке и более 10 консульств, преимущественно в Европе, к концу 2025 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Посольства будут открыты в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.

Вместе с тем, по словам министра, Украина сокращает свое дипломатическое присутствие на Кубе.

"Освобожденные ресурсы будут направлены на усиление украинского присутствия в латиноамериканском регионе", – заявил он.

Также Сибига сообщил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений. В частности, новые консульства появятся в Румынии, Италии, Германии, Словакии, а также по два в каждой из стран – Франции и Польше.

Кроме того, в Ираке откроется украинское консульство.

Планируется повысить статус консульств Украины в Анталии и Гданьске до уровня генеральных консульств.

Срок выполнения задач – до конца года.