Украина откроет четыре посольства и 10 консульств до конца года
Украина планирует открыть четыре посольства в Латинской Америке и более 10 консульств, преимущественно в Европе, к концу 2025 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Посольства будут открыты в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.
Вместе с тем, по словам министра, Украина сокращает свое дипломатическое присутствие на Кубе.
"Освобожденные ресурсы будут направлены на усиление украинского присутствия в латиноамериканском регионе", – заявил он.
Также Сибига сообщил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений. В частности, новые консульства появятся в Румынии, Италии, Германии, Словакии, а также по два в каждой из стран – Франции и Польше.
Кроме того, в Ираке откроется украинское консульство.
Планируется повысить статус консульств Украины в Анталии и Гданьске до уровня генеральных консульств.
Срок выполнения задач – до конца года.
- 21 июля Зеленский провел встречу с руководителями украинских посольств и определил пять приоритетных направлений украинской дипломатии.
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